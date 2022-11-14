Нацкомиссия упростила доступ к рынку капитала — Finance.ua

Нацкомиссия упростила доступ к рынку капитала Сегодня 09:15 — Фондовый рынок

Нацкомиссия упростила доступ к рынку капитала

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) внесла изменения в положение о финансовом мониторинге, открывающее перед участниками рынка более широкие возможности по привлечению клиентов за счет использования цифровых технологий идентификации и электронного обмена цифровыми данными.

Речь идет о решении НКЦБФР от 18.10.2022 года № 1254, которым внесены изменения в Положение об осуществлении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых ведет Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, утвержденное 11.03.2021 года решением № 176.

Теперь стороны могут устанавливать деловые отношения удаленно. Для верификации личности клиента достаточно получить электронную копию одного из документов, сформированных средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг: е-паспорта, е-паспорта для выезда за границу или е-вида на постоянное жительство или е-вида на временное жительство.

Нерезиденту необходимо предоставить фотографию с собственным идентификационным документом.

Отмечается, что расширен перечень случаев, когда разрешается применять процедуры упрощенной верификации клиентов.

Также была предоставлена возможность привлекать агентов физических и юридических лиц для проведения идентификации и верификации клиентов субъекта первичного финансового мониторинга.

Среди других важных новаций — упрощение процедуры надлежащей проверки при проведении операций на организованном рынке через возможность получения клиринговой организацией идентификационных данных выгодоприобретателей от организатора торговли.

НКЦБФР ожидает, что введенные изменения позволят упростить и ускорить доступ физических и юридических лиц к рынку капитала.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.