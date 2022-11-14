Нацкомиссия упростила доступ к рынку капитала — Finance.ua

Нацкомиссия упростила доступ к рынку капитала
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) внесла изменения в положение о финансовом мониторинге, открывающее перед участниками рынка более широкие возможности по привлечению клиентов за счет использования цифровых технологий идентификации и электронного обмена цифровыми данными.
Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.
Речь идет о решении НКЦБФР от 18.10.2022 года № 1254, которым внесены изменения в Положение об осуществлении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых ведет Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, утвержденное 11.03.2021 года решением № 176.
Теперь стороны могут устанавливать деловые отношения удаленно. Для верификации личности клиента достаточно получить электронную копию одного из документов, сформированных средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг: е-паспорта, е-паспорта для выезда за границу или е-вида на постоянное жительство или е-вида на временное жительство.
Нерезиденту необходимо предоставить фотографию с собственным идентификационным документом.
Отмечается, что расширен перечень случаев, когда разрешается применять процедуры упрощенной верификации клиентов.
Также была предоставлена возможность привлекать агентов физических и юридических лиц для проведения идентификации и верификации клиентов субъекта первичного финансового мониторинга.
Среди других важных новаций — упрощение процедуры надлежащей проверки при проведении операций на организованном рынке через возможность получения клиринговой организацией идентификационных данных выгодоприобретателей от организатора торговли.
НКЦБФР ожидает, что введенные изменения позволят упростить и ускорить доступ физических и юридических лиц к рынку капитала.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью