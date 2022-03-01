Нацкомиссия приняла решение для обеспечения стабильного функционирования рынка э/э во время войны с Россией — Finance.ua

Нацкомиссия приняла решение для обеспечения стабильного функционирования рынка э/э во время войны с Россией

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Нацкомиссия приняла решение для обеспечения стабильного функционирования рынка э/э во время войны с Россией

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ), во вторник установила минимальную цену продажи электроэнергии на внутрисуточном рынке (ВДР) в энергосистеме Украины на уровне 110% расчетной цены на рынке «на сутки вперед» (РДН).

Регулятор также смягчил условия применения статуса «дефолтный» к производителям э/э, предоставляющим услуги на балансировочном рынке, поставщикам универсальных услуг (ЧУП), а также трейдерам при определенных условиях.

Решения НКРЭКУ закреплены посредством внесения соответствующих изменений в постановление комиссии № 332 от 25 февраля 2022 года «Об обеспечении стабильного функционирования рынка электрической энергии, в том числе финансового состояния участников рынка электрической энергии, в период особого периода».

Как сообщалось, в целях обеспечения стабильной работы рынка э/э регулятор также постановлением № 333 от 27 февраля внес изменения в свое постановление от 8 апреля 2020 года № 766 «О действиях участников рынка электрической энергии в период действия карантина и ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)».

Ранее принятые решения НКРЭКУ, в частности, предусматривают установление одной торговой зоны «Объединенная энергетическая система Украины» и рекомендации участникам рынка электроэнергии на период войны остановить начисление и взыскание штрафных санкций, предусмотренных заключенными договорами.

Кроме того, регулятор установил минимальное ценовое ограничение на РДН для часов минимальной и максимальной нагрузки на уровне индекса off-peak и peak за последние 30 календарных дней соответственно.

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