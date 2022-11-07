Национализация стратегически важных предприятий: Данилов сообщил детали — Finance.ua
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Национализация стратегически важных предприятий: Данилов сообщил детали

Казна и Политика
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Национализация стратегически важных предприятий: Данилов сообщил детали
Национализация стратегически важных предприятий: Данилов сообщил детали
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов подтвердил, что активы «Мотор Сич», «Запорожтрансформатор», «АвтоКрАЗ», «Укрнафта» и «Укртатнафта» переданы государству.
Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
«Изъятые активы получили статус военного имущества, и их управление передано Министерству обороны», — сказал Данилов.
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Отмечается, что решение о национализации стратегически важных предприятий было принято 5 ноября 2022 года во время заседания Ставки верховного главнокомандующего под председательством Зеленского.
«По завершении действия военного положения, согласно требованиям закона, указанные активы могут быть возвращены собственникам, или будет возмещена их стоимость. Для обеспечения потребностей страны в условиях военного положения мы имеем право принимать такие решения», — добавил Данилов.
Напомним, в СМИ появилась информация, что стратегически важные предприятия, связанные с Константином Жеваго, Игорем Коломойским, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным, перейдут в собственность государства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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