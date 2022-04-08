Национализация российского имущества будет происходить по новому закону — премьер

Сегодня 15:31 — Казна и Политика

В условиях военного времени национализация имущества граждан России, а также украинцев, публично отрицающих войну, будет происходить по новому законодательству. Сейчас идет наработка подзаконных нормативных актов.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в национальном новостном эфире.

«Безусловно, механизмы прописаны в законе. Сейчас будет подзаконная соответствующая документация, есть ряд решений, а также нормативных актов СНБО, то есть все эти вещи теперь будут происходить в условиях украинского законодательства», — сообщил Шмыгаль.

Он уточнил, что национализация имущества граждан россии, а также украинцев, публично отрицающих войну, будет происходить с учетом условий военного времени.

«Думаю, что мы будем уже действовать по новому закону и национализировать это имущество в условиях военного времени», — отметил премьер.

Напомним, 1 апреля Верховная Рада одобрила проект закона № 7169, предусматривающий национализацию имущества граждан России, а также граждан Украины, публично отрицающих войну. За него проголосовали 305 парламентариев.

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