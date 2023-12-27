Национальный банк выставил на продажу три объекта недвижимости — Finance.ua

Национальный банк выставил на продажу три объекта недвижимости
Национальный банк Украины выставил на повторные открытые торги в электронной системе Прозорро. Продажи три объекта недвижимости.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
Речь идет об активах, приобретенных НБУ в собственность в счет погашения долгов по кредитам рефинансирования, предоставленным банкам Украины.
В частности, промышленные помещения общей площадью 10 391,20 кв. м, в том числе:
- строение «А-2» общей площадью 1 363,50 кв. м;
- строение «А'-2» общей площадью 1 610,70 кв. м;
- строение «А-4» общей площадью 7 417,00 кв. м,
Они расположены по адресу: г. Львов, ул. Жовковская, 63.
Планируемая дата проведения аукциона — 3 января 2024 года.
Подробное описание лотов и условия участия доступны по ссылке.
Справка Finance.ua:
Напомним, что ранее Национальный банк создал отдельный раздел на собственном официальном веб-сайте, в котором собрана вся актуальная информация об активах НБУ, выставленных на продажу или запланированных к реализации.
В этом разделе, кроме перечня имущества, выставленного на продажу, можно узнать его статус, посмотреть описание, ориентировочную начальную цену продажи, а также ознакомиться с фотоматериалами.
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