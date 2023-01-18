Национальный банк Грузии запустит пилотный проект цифрового лари — Finance.ua

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Национальный банк Грузии запустит пилотный проект цифрового лари

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Национальный банк Грузии запустит пилотный проект цифрового лари
Национальный банк Грузии запустит пилотный проект цифрового лари
Национальный банк Грузии (НБГ) в первой половине текущего года планирует запустить пилотный проект по тестированию цифрового лари с участием потенциальных партнеров. Результаты пилота будут использованы для дальнейшего изучения цифрового лари.
Центральный банк примет решение о продлении или прекращении проекта на основе результатов тестирования. Финальный документ будет опубликован в первой половине 2023 года, после чего с партнером-победителем будет обсужден график внедрения.
«На первом этапе это будет ограниченная пилотная версия. На этой основе будут оценены технические характеристики «цифрового лари», — объяснил заместитель губернатора Папуна Лежава в интервью телеканалу «Рустави 2».
Ранее финансовый регулятор уже сообщал о планах запуска цифрового лари. Сначала пилот должен был состояться в 2022 году, но затем сроки были перенесены на 2023 год. Предполагалось, что цифровая версия грузинской нацвалюты станет дешевле, более защищенной и более быстрой. Кроме того, использовать цифровой лари можно будет круглосуточно и без доступа в интернет.
В первый раз о возможности запуска цифровой версии национальной валюты (CBDC) ЦБ Грузии заговорил весной 2021 года. Цифровая валюта Грузии должна будет поддерживать смарт-контракты, офлайн-платежи, выплаты по процентам, операционные лимиты, а также сбор статистических данных. Однако регулятор считает важным изначально обеспечить надежное управление рисками.

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По материалам:
cryptomisto
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