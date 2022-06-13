Начисление зарплаты и предоставление отпусков на государственной службе будут автоматизированы — Finance.ua

Начисление зарплаты и предоставление отпусков на государственной службе будут автоматизированы

Сегодня 19:48 — Личные финансы

В рамках реформы государственной службы создается встроенная информационная система управления человеческими ресурсами и начисления заработной платы на государственной службе (HRMIS). Партнером по реализации этого направления является Всемирный банк и его проект «Укрепление управления государственными ресурсами».

Зачем это? За счет внедрения системы HRMIS хотят добиться максимально автоматизированного документооборота в государственных органах, чтобы не приходилось заполнять личные карты или писать заявления на отпуск на бумажных носителях.

«Цифровизация — уже не просто тренд государственной службы, а новая реальность Украины», — подчеркнула глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Наталия Алюшина.

По ее словам, в НАДС одними из первых в Украине стали активно использовать HRMIS, например, для начисления заработной платы сотрудникам. Система доказала необходимость в первые дни войны, когда вся важная информация о персонале была доступна в электронном виде руководителям, службам управления персоналом и финансистам. Напомним, что внедрение информационной системы управления человеческими ресурсами и начисления зарплаты на госслужбе (HRMIS) начато в 2020 году.

Сейчас завершена первая фаза проекта. Ее результатом являются функционирующие подсистемы «Штат и персонал», «Зарплата и табель», «Кабинет самообслуживания», «Публичный портал».

Каждый зарегистрированный пользователь Публичного портала имеет личный кабинет, где собрана вся информация о деятельности на государственной службе.

Если хотите уточнить свой ранг, выслугу лет или пересмотреть зарплатный табель, все эти сведения найдете там.

В общей сложности к системе подключены 87 государственных органов, и она насчитывает почти 22 тысячи активных пользователей.

На очереди — вторая фаза проекта. Запланированы настройки модулей относительно стратегического управления, аналитических данных, оценки. Планируется сотрудничество с другими государственными реестрами, что позволит службе управления персоналом быстро получать необходимые данные.

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