Начисление зарплаты и предоставление отпусков на государственной службе будут автоматизированы — Finance.ua
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Начисление зарплаты и предоставление отпусков на государственной службе будут автоматизированы

Сегодня 19:48Личные финансы
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В рамках реформы государственной службы создается встроенная информационная система управления человеческими ресурсами и начисления заработной платы на государственной службе (HRMIS). Партнером по реализации этого направления является Всемирный банк и его проект «Укрепление управления государственными ресурсами».
Зачем это? За счет внедрения системы HRMIS хотят добиться максимально автоматизированного документооборота в государственных органах, чтобы не приходилось заполнять личные карты или писать заявления на отпуск на бумажных носителях.
«Цифровизация — уже не просто тренд государственной службы, а новая реальность Украины», — подчеркнула глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Наталия Алюшина.
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По ее словам, в НАДС одними из первых в Украине стали активно использовать HRMIS, например, для начисления заработной платы сотрудникам. Система доказала необходимость в первые дни войны, когда вся важная информация о персонале была доступна в электронном виде руководителям, службам управления персоналом и финансистам. Напомним, что внедрение информационной системы управления человеческими ресурсами и начисления зарплаты на госслужбе (HRMIS) начато в 2020 году.
Сейчас завершена первая фаза проекта. Ее результатом являются функционирующие подсистемы «Штат и персонал», «Зарплата и табель», «Кабинет самообслуживания», «Публичный портал».
  • Каждый зарегистрированный пользователь Публичного портала имеет личный кабинет, где собрана вся информация о деятельности на государственной службе.
  • Если хотите уточнить свой ранг, выслугу лет или пересмотреть зарплатный табель, все эти сведения найдете там.
  • В общей сложности к системе подключены 87 государственных органов, и она насчитывает почти 22 тысячи активных пользователей.
На очереди — вторая фаза проекта. Запланированы настройки модулей относительно стратегического управления, аналитических данных, оценки. Планируется сотрудничество с другими государственными реестрами, что позволит службе управления персоналом быстро получать необходимые данные.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам: Судебно-юридична газета
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