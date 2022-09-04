Началось серийное производство Redmi Pad — Finance.ua
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Началось серийное производство Redmi Pad

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Серийное производство Redmi Pad уже началось, но пока еще неизвестны его характеристики и название.
Устройство прошло сертификацию, подтвердившую, что оно оснащено аккумуляторной батареей емкостью 7800 мАч, но поддерживает зарядку мощностью только 22,5 Вт.
Началось серийное производство Redmi Pad
По одной информации, он будет оснащен однокристальной системой Snapdragon 870. Другие источники сообщают, что планшет будет построен на базе однокристальной системы MediaTek. В любом случае, устройство будет работать под управлением системы MIUI 13 на базе Android 12 и получит 8 ГБ оперативной памяти.
Устройство не сильно отличается от других моделей начального уровня других брендов по характеристикам экрана, динамикам и другим параметрам. Дата выхода планшета пока не сообщается.
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По материалам:
Portaltele
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