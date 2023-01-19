Начало конца: валютные доходы россии рекордно обвалились — Finance.ua

Начало конца: валютные доходы россии рекордно обвалились Сегодня 19:05

Избыток валюты от экспорта сырья, с которым российская экономика жила почти весь 2022 год, уходит в прошлое. По итогам четвертого квартала чистый приток валюты в рф сократился в 1,5 раза, до $31,4 млрд. Об этом пишет Moscowtimes.

По сравнению с рекордными значениями второго квартала, когда цены на нефть и газ оставались высокими, а импорт в россию свернулся из-за санкций, река валюты пересохла более чем вдвое, а текущие значения «валютной прибыли» экономики упали до уровней середины 2021 года.

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В декабре излишней валюты в стране вообще практически не осталось: профицит платежного баланса упал до мизерных $1,7 млрд. По сравнению с ноябрем (более $10 млрд) показатель сократился в 6 раз, а если сравнивать с октябрем — почти в 12 раз.

Главная причина — это падение доходов от экспорта: мировые цены на нефть снизились, а на российские баррели рухнули. Если осенью сорт Urals продавали дороже $70 бочки, то в декабре это было уже $50, а в январе — менее $40. Скидка на Brent, таким образом, стала почти двукратной.

«Снижение цен на энергоносители, усиленное дисконтами на Urals, лишило российскую экономику $20 млрд экспортной выручки», — пишет издание.

Ситуация ухудшается гораздо быстрее прогнозов, пишут аналитики Goldman Sachs. Помимо нефти, которую российские компании вынуждены продавать за полцены, сказалось резкое сокращение экспорта газа, отмечает Росбанк: по итогам года «Газпром» прокачал в Европу и Турцию всего 85 млрд кубометров — минимальный объем с последних лет СССР.

Кроме того, в конце года резко увеличился импорт — это ускорило отток валюты.

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