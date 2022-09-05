Начало действия нефтяного эмбарго ЕС уменьшит нефтегазовые доходы рф по меньшей мере на 40% в 2023 году — Галущенко — Finance.ua
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Начало действия нефтяного эмбарго ЕС уменьшит нефтегазовые доходы рф по меньшей мере на 40% в 2023 году — Галущенко

Энергетика
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Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что доходы россии в 2023 году упадут как минимум на 40% из-за начала действия нефтяного эмбарго ЕС.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Страны G7 объявили о готовности срочно вводить ограничения на цену российской нефти и нефтепродуктов.
«Начало действия нефтяного эмбарго ЕС уменьшит нефтегазовые доходы рф по меньшей мере на 40% в 2023 году. Это, в свою очередь, приведет к сокращению добычи нефти примерно на 20% уже в начале следующего года», — говорится в сообщении.
Галущенко добавил, что реализация решения по ограничению цен будет согласовываться с графиком шестого пакета санкций Евросоюза, предусматривающего установление эмбарго на нефть — с 5 декабря, на нефтепродукты — с 5 февраля.
Зависимость рф от экспорта нефти очевидна, по мнению министра, поскольку во втором квартале этого года ее нефтегазовые доходы составили около половины поступлений в бюджет. А высокие цены на нефть в этом году подпитывали российскую казну даже несмотря на уменьшение объемов продаж, однако уже сейчас эта тенденция меняется.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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