Нацбанк за неделю продал на межбанке $970 миллионов — Finance.ua

Нацбанк за неделю продал на межбанке $970 миллионов Сегодня 11:48 — Валюта

Нацбанк за неделю продал на межбанке $970 миллионов

Национальный банк за неделю продал на межбанковском валютном рынке 969,8 млн долл., а купил 7,6 млн долл. США.

Об этом свидетельствуют данные НБУ

Согласно результатам валютных интервенций, с 4 по 8 июля НБУ продал на межбанковском валютном рынке 969,8 млн долл. США. При этом регулятор купил 7,6 млн долл.

В целом с начала 2022 года Нацбанк купил 1,862 млрд долл. и 110,97 млн евро и продал 14,111 млрд долл. и 1,789 млрд евро.

Напомним, в 2021 году Нацбанк купил на межбанке 3,691 млрд долл., продал — 1,276 млрд долл. В 2020 году Национальный банк купил 4,929 млрд долл., продал — 3,891 млрд долл.

Укрінформ По материалам:

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