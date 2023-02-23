Нацбанк возобновил продажу нумизматической продукции онлайн — Finance.ua

Нацбанк возобновил продажу нумизматической продукции онлайн Сегодня 09:12 — Личные финансы

Нацбанк возобновил продажу нумизматической продукции онлайн

Национальный банк Украины возобновил работу интернет-магазина нумизматической продукции в тестовом режиме.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«Мы возобновляем работу нашего интернет-магазина нумизматической продукции. Пока он будет работать в тестовом режиме. Так как необходимо убедиться, что все настройки действуют корректно, и клиенты могут полноценно пользоваться нашим ресурсом для приобретения памятных монет и сувенирной продукции», — сказано в сообщении.

В течение марта специалисты Национального банка будут оценивать его функциональность при реальных нагрузках, дополнительно анализировать возможности улучшения его работы и в случае необходимости корректировать работу ресурса.

По итогам тестового периода интернет-магазин заработает на полную мощность.

Протестировать работу интернет-магазина и заказать нумизматическую продукцию НБУ можно по ссылке

Как оформить заказ

Чтобы оформить покупку, клиенту нужно зарегистрироваться, затем выбрать продукцию и оплатить заказ исключительно в безналичной форме платежной картой.

Доставку заказов по всей территории Украины осуществляют две почтовые (логистические) компании — ООО «Новая Почта» и АО «Укрпочта».

На период действия военного положения и до принятия отдельного решения Национального банка выдача заказов в пункте самовывоза интернет-магазина (по адресу: г. Киев, Контрактовая площадь, 2-А) производиться не будет.

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