Нацбанк урегулировал деятельность небанковских финучреждений на период военного положения — Finance.ua

Нацбанк урегулировал деятельность небанковских финучреждений на период военного положения

Сегодня 10:01 — Казна и Политика

Национальный банк Украины на время действия военного положения урегулировал деятельность участников рынка небанковских финансовых услуг, небанковских финансовых групп, платежного рынка, коллекторских компаний и юридических лиц, получивших лицензию на предоставление банкам услуг по инкассации.

Об этом сообщает НБУ.

Что изменилось?

Так, Нацбанк не будет применять меры влияния к указанным участникам рынка за:

нарушение сроков предоставления отчетности, в том числе финансовой;

нарушение требований по наличию собственного капитала;

нарушение требований по представлению документов и предоставлению информации регулятору, предусмотренным нормативно-правовыми актами.

К страховщикам не будут применяться меры влияния за нарушение обязательных критериев и нормативов достаточности капитала и платежеспособности, ликвидности, прибыльности, качества активов и рисковости операций страховщика.

К кредитным союзам не будут применяться меры влияния за нарушение обязательных финансовых нормативов и требований, ограничивающих риски по операциям с финансовыми активами кредитных союзов. Также НБУ не будет применять меры влияния за нарушение сроков проведения очередного общего собрания членов кредитного союза по итогам 2021 года.

К финансовым компаниям-гарантам не будут применяться меры влияния за нарушение обязательных финансовых нормативов и требований, ограничивающих риски по операциям с финансовыми активами.

К небанковским финансовым группам, ответственному лицу, другим участникам небанковской финансовой группы не будут применяться меры воздействия за нарушение требований относительно достаточности регулятивного капитала, составление и представление консолидированной и субконсолидированной отчетности и информации.

В НБУ подчеркнули, что меры влияния не будут приняты, если нарушение произошло, начиная с 24 февраля 2022 года и вызвано негативным влиянием военной агрессии Российской Федерации против Украины.

«Несмотря на действие военного положения, участники рынка небанковских финансовых услуг обязаны выполнять свои обязательства перед клиентами», — подчеркнули в Нацбанке.

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