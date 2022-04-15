Нацбанк сообщил официальный курс гривны на понедельник — Finance.ua
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Нацбанк сообщил официальный курс гривны на понедельник

Сегодня 17:35Валюта
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Национальный банк сохранил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18 апреля, на уровне 29,2549 UAH/USD.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
В предыдущий торговый день НБУ сохранил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 15-17 апреля, на уровне 29,2549 UAH/USD.
Официальные курсы гривны к иностранным валютам:
1 фунт стерлінгів 38,1425
1 долар США 29,2549
1 швейцарський франк 31,2887
10 єн 2,3145
10 російських рублів 3,5989
1 євро 31,8235
Напомним, ранее в НБУ рассказали, что регулятор хочет отказаться от фиксированного курса доллара, поэтому впоследствии будет постепенно возвращаться в режим инфляционного таргетирования с плавающим курсообразованием.
Кстати, следить за актуальным курсом валют можно на Finance.ua. Входите, чтобы всегда быть в курсе!

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По материалам: Українські Новини
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