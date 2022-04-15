Нацбанк сообщил официальный курс гривны на понедельник — Finance.ua

Нацбанк сообщил официальный курс гривны на понедельник

Сегодня 17:35 — Валюта

Национальный банк сохранил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18 апреля, на уровне 29,2549 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

В предыдущий торговый день НБУ сохранил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 15-17 апреля, на уровне 29,2549 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

1 фунт стерлінгів 38,1425 1 долар США 29,2549 1 швейцарський франк 31,2887 10 єн 2,3145 10 російських рублів 3,5989 1 євро 31,8235

Напомним, ранее в НБУ рассказали , что регулятор хочет отказаться от фиксированного курса доллара, поэтому впоследствии будет постепенно возвращаться в режим инфляционного таргетирования с плавающим курсообразованием.

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