Нацбанк сообщил официальный курс гривны на понедельник — Finance.ua

Национальный банк сохранил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18 апреля, на уровне 29,2549 UAH/USD.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
В предыдущий торговый день НБУ сохранил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 15-17 апреля, на уровне 29,2549 UAH/USD.
Официальные курсы гривны к иностранным валютам:
1 фунт стерлінгів
38,1425
1 долар США
29,2549
1 швейцарський франк
31,2887
10 єн
2,3145
10 російських рублів
3,5989
1 євро
31,8235
Напомним, ранее в НБУ рассказали, что регулятор хочет отказаться от фиксированного курса доллара, поэтому впоследствии будет постепенно возвращаться в режим инфляционного таргетирования с плавающим курсообразованием.
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