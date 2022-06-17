Нацбанк Швейцарии повысил ставку впервые за 15 лет — Finance.ua
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Нацбанк Швейцарии повысил ставку впервые за 15 лет

Сегодня 05:15Кредит&Депозит
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Нацбанк Швейцарии повысил ставку впервые за 15 летНацбанк Швейцарии повысил ставку впервые за 15 лет
Швейцарский национальный банк принял решение повысить ставку по депозитам впервые с сентября 2007 года.
Об этом свидетельствует сообщение на сайте SNB.
Ставка повышена на 50 базисных пунктов и сейчас составляет минус 0,25% годовых.
Предыдущий уровень ставки (минус 0,75% годовых) удерживался с 2015 года.
«Целью жесткости монетарной политики является предотвращение распространения инфляции на товары и услуги в Швейцарии. Нельзя исключать, что в ближайшем будущем потребуется дальнейшее повышение ставки SNB для стабилизации инфляции в диапазоне, который обеспечивает ценовую стабильность в среднесрочной перспективе», — отмечается в заявлении регулятора.
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В свою очередь Банк Англии по итогам июньского заседания принял решение повысить базовую процентную ставку до 1,25% с 1%, как и ожидало большинство аналитиков и экономистов.
Таким образом, ставка поднята по итогам пятого заседания подряд, чего не наблюдалось ни разу за более чем 300-летнюю историю британского регулятора, в итоге она находится на максимальном уровне с 2009 года.
По материалам: Фінансовий клуб
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