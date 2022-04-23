Нацбанк разрешил страховым компаниям покупать валюту для выплат за границей — Finance.ua

Нацбанк разрешил страховым компаниям покупать валюту для выплат за границей

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Национальный банк Украины расширил список исключений из запрета на трансграничные переводы для участников страхового рынка.

Так, с 22 апреля 2022 года участникам страхового рынка разрешено покупать иностранную валюту с целью перечисления средств в валюте по следующим видам страхования:

медицинское страхование за границей (операции по проведению страховой выплаты по договорам страхования лиц, выезжающих за границу, на счета ассистирующих компаний-нерезидентов);

«Зеленая карта» (операции Моторного (транспортного) страхового бюро Украины по оплате страховых платежей по договорам перестрахования и страховым выплатам пострадавшим или требованиям к компенсации таких выплат по договорам международного страхования «Зеленая карта»).

Приведенные изменения и ряд других уточняющих изменений внесены постановлением Правления НБУ от 22.04.2022 г. № 81 «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 24 февраля 2022 г. № 18». Документ вступает в силу 22 апреля 2022 года.

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