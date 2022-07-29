Нацбанк проверяет связи крупнейших украинских финансовых компаний с рф — Finance.ua

Нацбанк проверяет связи крупнейших украинских финансовых компаний с рф Сегодня 10:30 — Криминал

Нацбанк проверяет связи крупнейших украинских финансовых компаний с рф

В Национальном банке Украины проверяют ряд крупных финансовых компаний, оказывающих украинцам услуги беззалогового экспресс-кредитования, на предмет связей с бизнесом и рынком россии.

Об этом сообщил источник, принявший участие в первых рабочих встречах НБУ по этому вопросу, пишет Бизнес Цензор

По его словами, некоторые украинские финкомпании, выдающие быстрые кредиты, также ведут активную бизнес-деятельность на территории страны-агрессора. В связи с этим Национальный банк Украины готовит меры для противодействия и блокирования деятельности таких компаний-коллаборантов.

Так, на встрече представители регулятора не только определяют масштабы проблемы, но и вырабатывают меры противодействия, среди которых — применение персональных санкций и привлечение к ответственности учредителей и руководителей.

Собеседник Цензора заявил, что эти компании из-за связей с рф могут повторить судьбу попавших под действие санкций банков с российским капиталом. Речь идет об Проминвестбанке, Сбербанке, Форвард Банке и Альфа-Банк е.

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«До последнего времени в контексте украинских санкций против рф и ее бизнеса на территории Украины на финансовые компании обращали мало внимания. Но собранные к нынешнему времени данные говорят о наличии прямых и тщательно замаскированных косвенных связей украинских финансовых компаний с капиталом и рынком рф. Все это станет предметом тщательного изучения и основой для принятия соответствующих мер», — рассказал собеседник редакции.

Источник уверяет, что некоторые из работающих в Украине финансовых компаний по экспресс-кредитованию сохраняют прямое присутствие на рынке страны-агрессора, а другие скрывают его через международные холдинговые компании или непрямые связи.

«Они прослеживаются на уровне операций, капитала и даже родственных уз бенефициаров в рф. Поэтому еще одним горизонтом проверки станет происхождение капитала этих „финок“: помимо санкций за связи с рф им может грозить ответственность за легализацию средств, добытых незаконным путем», — раскрыл детали источник.

Напомним, до принятия «сплита» в 2020, когда регулятором рынка микрофинансовых компаний стал Нацбанк, финансовые компании не отчитывались о происхождении денег перед предыдущим регулятором в лице Нацфинуслуг, либо это происходило сугубо формально, поскольку ранее украинское законодательство не требовало тщательного изучения источников и чистоты капитала в небанковском финансовом секторе.

В сложившейся ситуации, по словам собеседника, регулятор в первую очередь будет проверять крупнейших участников рынка микрокредитования — ведь именно их операции и доходы исчисляются сотнями миллионов гривен. Аналогичная работа будет проведена с другими операторами рынка микрозаймов.

«Эту проблему нельзя игнорировать, поскольку доходы таких компаний могут направляться на финансирование подрывной деятельности и диверсионных сетей страны-агрессора в нашей стране. Кроме того, мы получаем сигналы от военных, что коллекторские службы компаний по микрокредитованию терроризируют наших воинов агрессивным взысканием долгов и даже угрозами близким и родственникам. Это может быть расценено как информационно-психологические операции врага для деморализации наших защитников — это куда серьезнее, чем простое нарушение прав потребителей финуслуг в мирное время», — рассказал о рисках деятельности компаний-коллаборантов собеседник.

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