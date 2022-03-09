Нацбанк приобрел военные облигации на 20 миллиардов — Finance.ua

Отмечается, что Национальный банк Украины в условиях военного положения и с учетом необходимости финансирования Вооруженных Сил Украины для противодействия военной агрессии россии с 8 марта 2022 года может оказывать поддержку государственному бюджету путем покупки ценных бумаг правительства на первичном рынке.
«Правление Национального банка Украины 8 марта 2022 приняло решение выкупить военные облигации правительства на сумму 20 млрд грн. Эта сумма составляет около 1,3% от общей суммы расходов государственного бюджета Украины, предусмотренной на 2022 год», — говорится в сообщении.
Национальный банк будет финансировать только критические расходы правительства в ограниченных объемах. Такой подход позволит минимизировать риски высокой инфляции и нарушение макрофинансовой стабильности и будет способствовать более быстрому восстановлению рыночных основ функционирования экономики и финансовых рынков в послевоенное время.
Целесообразность дальнейших операций финансирования критических расходов правительства будет определяться отдельными решениями Национального банка в зависимости от текущей военно-политической и социально-экономической ситуации.
«Предоставление кредитов государству со стороны Национального банка является временной мерой в условиях военного положения. После завершения войны и возвращения экономики и финансовой системы к функционированию на рыночных началах Национальный банк возобновит традиционный формат инфляционного таргетирования с плавающим обменным курсом и запретом финансирования государственного бюджета», — подчеркнули в НБУ.
Как сообщалось, в связи с российской агрессией правительство приняло решение о поэтапном выпуске военных облигаций. Таким образом, планируется осуществить государственные внутренние займы в объеме до 400 млрд. грн. Покупателем военных облигаций станет Национальный банк.