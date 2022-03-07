Нацбанк принял решение для повышения курса наличной гривны за границей — Finance.ua

Нацбанк принял решение для повышения курса наличной гривны за границей

Сегодня 16:35 — Казна и Политика

Нацбанк Украины разрешил украинским банкам выкупать у иностранных финансовых учреждений наличную гривну за безналичную иностранную валюту в объеме до эквивалента 1 млн евро в сутки.

Соответствующие изменения в принятое в день введения военного положения постановление № 18 от 24 февраля внесены постановлением № 36 от 4 марта, передает Интерфакс-Украина.

Сейчас многие граждане Украины жалуются, что курс наличной гривны за рубежом, особенно в приграничных районах, где сейчас очень много украинских беженцев, занижен в несколько раз по сравнению с безналичным курсом. Это решение должно позволить повысить курс наличной гривны за границей.

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