Нацбанк презентовал первую памятную медаль, посвященную городам героев Украины — Finance.ua

Нацбанк презентовал первую памятную медаль, посвященную городам героев Украины Сегодня 10:50 — Личные финансы

Нацбанк презентовал первую памятную медаль, посвященную городам героев Украины, Фото: НБУ

Национальный банк представил первую памятную медаль из серии, посвященной городам героев — «Херсон — місто героїв».

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«19 ноября 2022 года на центральной площади свободного Херсона, еще совсем недавно находившегося под российской оккупацией, состоялась презентация первой памятной медали из серии, посвященной городам героев, — „Херсон — місто героїв“», — говорится в сообщении.

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный вручил памятные медали главе Херсонской областной военной администрации Ярославу Янушевичу.

«Мы все неоднократно в течение последних восьми месяцев повторяли изо дня в день и всегда верили, что Херсон — это Украина, что он скоро вернется. Эти восемь месяцев оккупации были наполнены храбростью, событиями, которые наполняли Украину верой в победу», — прокомментировал Пышный.

Дизайн памятной медали «Херсон — місто героїв», разработанный художницей Наталией Фандыковой, воспроизводит пейзажи довоенного города Херсона — красивого, гармоничного, вдохновенного — в сплетении исторических событий весны 2022 года, когда горожане смело и самоотверженно протестовали против оккупантов.

Этой медалью Национальный банк Украины начинает серию памятных медалей, посвященных городам и их мужественным жителям и защитникам, проявившим героизм и стойкость во время отпора вооруженной агрессии рф против Украины.

В серии запланирован выпуск медалей, посвященных городам героев — Харькову, Мариуполю, расстрелянной Киевщине (Буче, Гостомелю, Ирпеню) и другим городам.

В Нацбанке планируют:

21 ноября 2022 года презентовать памятную медаль «Харків — місто героїв»;

25 ноября 2022 года будет презентована памятная медаль «Маріуполь — місто героїв»;

5 декабря 2022 года будет презентована памятная медаль «Київщина. Міста героїв: Буча, Гостомель, Ірпінь».

Все медали изготовлены из нейзильбера, тиражом — до 100 тыс. шт. каждая.

Памятные медали будут реализовываться банками-дистрибьюторами Национального банка: Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк и ПриватБанк

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