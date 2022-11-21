Нацбанк презентовал первую памятную медаль, посвященную городам героев Украины — Finance.ua

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Нацбанк презентовал первую памятную медаль, посвященную городам героев Украины

Личные финансы
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Нацбанк презентовал первую памятную медаль, посвященную городам героев Украины
Нацбанк презентовал первую памятную медаль, посвященную городам героев Украины, Фото: НБУ
Национальный банк представил первую памятную медаль из серии, посвященной городам героев — «Херсон — місто героїв».
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
«19 ноября 2022 года на центральной площади свободного Херсона, еще совсем недавно находившегося под российской оккупацией, состоялась презентация первой памятной медали из серии, посвященной городам героев, — „Херсон — місто героїв“», — говорится в сообщении.
Глава Национального банка Украины Андрей Пышный вручил памятные медали главе Херсонской областной военной администрации Ярославу Янушевичу.
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«Мы все неоднократно в течение последних восьми месяцев повторяли изо дня в день и всегда верили, что Херсон — это Украина, что он скоро вернется. Эти восемь месяцев оккупации были наполнены храбростью, событиями, которые наполняли Украину верой в победу», — прокомментировал Пышный.
Дизайн памятной медали «Херсон — місто героїв», разработанный художницей Наталией Фандыковой, воспроизводит пейзажи довоенного города Херсона — красивого, гармоничного, вдохновенного — в сплетении исторических событий весны 2022 года, когда горожане смело и самоотверженно протестовали против оккупантов.
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Этой медалью Национальный банк Украины начинает серию памятных медалей, посвященных городам и их мужественным жителям и защитникам, проявившим героизм и стойкость во время отпора вооруженной агрессии рф против Украины.
В серии запланирован выпуск медалей, посвященных городам героев — Харькову, Мариуполю, расстрелянной Киевщине (Буче, Гостомелю, Ирпеню) и другим городам.
В Нацбанке планируют:
  • 21 ноября 2022 года презентовать памятную медаль «Харків — місто героїв»;
  • 25 ноября 2022 года будет презентована памятная медаль «Маріуполь — місто героїв»;
  • 5 декабря 2022 года будет презентована памятная медаль «Київщина. Міста героїв: Буча, Гостомель, Ірпінь».
Все медали изготовлены из нейзильбера, тиражом — до 100 тыс. шт. каждая.
Памятные медали будут реализовываться банками-дистрибьюторами Национального банка: Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк и ПриватБанк.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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