Нацбанк предупреждает о фейковых электронных письмах с просьбой присылать помощь на криптокошельки — Finance.ua

Нацбанк предупреждает о фейковых электронных письмах с просьбой присылать помощь на криптокошельки

Сегодня 17:10 — Финтех и Карты

Национальный банк Украины предупреждает о фейковых электронных письмах от имени Нацбанка с просьбой помочь украинскому народу и украинской армии во время военного положения.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что такие фейковые письма содержат ссылки на криптокошельки злоумышленников.

Нацбанк призывает граждан быть бдительными и осторожными в информационном пространстве и подчеркивает, что не отправляет гражданам письма средствами электронной почты.

Регулятор объяснил, что вся информация о финансовой помощи в поддержку Вооруженных сил Украины и на гуманитарные цели публикуется исключительно официальными каналами Национального банка — на страницах официального сайта и социальных сетей НБУ.

Денежные средства аккумулируются на мультивалютных счетах, которые Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных сил Украины и для гуманитарной помощи украинцам, пострадавшим от российской агрессии.

Эти мультивалютные счета могут использоваться для зачисления благотворительной помощи как с Украины, так и из-за границы. В то же время, ни одного криптокошелька Национальный банк не открывал вовсе.

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