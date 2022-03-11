Нацбанк предупреждает о фейковых электронных письмах с просьбой присылать помощь на криптокошельки — Finance.ua

Отмечается, что такие фейковые письма содержат ссылки на криптокошельки злоумышленников.
Нацбанк призывает граждан быть бдительными и осторожными в информационном пространстве и подчеркивает, что не отправляет гражданам письма средствами электронной почты.
Регулятор объяснил, что вся информация о финансовой помощи в поддержку Вооруженных сил Украины и на гуманитарные цели публикуется исключительно официальными каналами Национального банка — на страницах официального сайта и социальных сетей НБУ.
Денежные средства аккумулируются на мультивалютных счетах, которые Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных сил Украины и для гуманитарной помощи украинцам, пострадавшим от российской агрессии.
Эти мультивалютные счета могут использоваться для зачисления благотворительной помощи как с Украины, так и из-за границы. В то же время, ни одного криптокошелька Национальный банк не открывал вовсе.