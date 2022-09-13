Нацбанк предоставил наличные банкам еще на $173 млн — Finance.ua

Нацбанк предоставил наличные банкам еще на $173 млн Сегодня 10:15 — Валюта

Нацбанк предоставил наличные банкам еще на $173 млн

Национальный банк вторично провел операции по подкреплению касс банков наличной иностранной валютой. Впервые НБУ обменял банковскую безналичную валюту на наличные деньги 7 сентября. Тогда банки получили почти $100 млн наличных.

В понедельник, 12 сентября, НБУ совершил сразу две операции с системно-важными банками по обмену наличной валюты на безналичную. В пределах первой он предложил банкам 100 млн дол. США, второй — 100 млн евро.

Результаты операций:

по обмену долларов США — участие приняли 11 из 14 системно важных банков. Была востребована вся сумма;

по обмену евро: участие приняли 7 банков из 14 системно важных. В результате они обменяли 72 млн евро.

«Следовательно, в ближайшие дни банки пополнят кассы дополнительной наличной валютой, чтобы удовлетворить спрос своих клиентов», — сообщили в НБУ.

Для чего это нужно

Соответствующие операции позволят решить проблему с временной нехваткой наличной иностранной валюты в кассах отдельных банков, связанной с определенными логистическими сложностями при поставке наличной валюты из-за границы в условиях полномасштабной войны.

Меньший спрос банков на наличные евро по сравнению с предложенным Национальным банком объемом уже свидетельствует о постепенном решении такой проблемы.

«Подкрепление Национальным банком касс банков наличной валютой никак не влияет на международные резервы Украины», — добавили в Нацбанке.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.