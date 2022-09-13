Нацбанк предоставил наличные банкам еще на $173 млн — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Нацбанк предоставил наличные банкам еще на $173 млн

Валюта
12
Нацбанк предоставил наличные банкам еще на $173 млн
Нацбанк предоставил наличные банкам еще на $173 млн
Национальный банк вторично провел операции по подкреплению касс банков наличной иностранной валютой. Впервые НБУ обменял банковскую безналичную валюту на наличные деньги 7 сентября. Тогда банки получили почти $100 млн наличных.
В понедельник, 12 сентября, НБУ совершил сразу две операции с системно-важными банками по обмену наличной валюты на безналичную. В пределах первой он предложил банкам 100 млн дол. США, второй — 100 млн евро.
Результаты операций:
  • по обмену долларов США — участие приняли 11 из 14 системно важных банков. Была востребована вся сумма;
  • по обмену евро: участие приняли 7 банков из 14 системно важных. В результате они обменяли 72 млн евро.
«Следовательно, в ближайшие дни банки пополнят кассы дополнительной наличной валютой, чтобы удовлетворить спрос своих клиентов», — сообщили в НБУ.

Для чего это нужно

Соответствующие операции позволят решить проблему с временной нехваткой наличной иностранной валюты в кассах отдельных банков, связанной с определенными логистическими сложностями при поставке наличной валюты из-за границы в условиях полномасштабной войны.
Меньший спрос банков на наличные евро по сравнению с предложенным Национальным банком объемом уже свидетельствует о постепенном решении такой проблемы.
«Подкрепление Национальным банком касс банков наличной валютой никак не влияет на международные резервы Украины», — добавили в Нацбанке.

Актуальная информация о курсах валют в Украине

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.