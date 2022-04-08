Нацбанк предлагает национализировать активы Сбербанка и Проминвестбанка в Украине — Finance.ua
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Нацбанк предлагает национализировать активы Сбербанка и Проминвестбанка в Украине

Сегодня 19:16Казна и Политика
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Нацбанк предлагает национализировать активы Сбербанка и Проминвестбанка в УкраинеНацбанк предлагает национализировать активы Сбербанка и Проминвестбанка в Украине
Национальный банк Украины предложил правительству национализировать активы выведенных с рынка «дочек» российских государственных банков.
Об этом сообщил глава Национального банка Кирилл Шевченко в интервью ЭП.
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«11 марта Нацбанк направил в Кабинет министров письмо, в котором предложил принудительно изъять финансовые активы Сбербанка россии и Проминвестбанка», — сообщил он.
По расчетам НБУ, в случае национализации активов этих банков в доход государства может поступить около 26 млрд грн. Это активы в форме денежных средств, ОВГЗ и депозитных сертификатов.
В то же время Шевченко подчеркнул, что вкладчики этих банков, безусловно, должны получить выплаты в пределах гарантированной государством суммы (200 тыс. грн на момент, когда банки выводились с рынка).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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