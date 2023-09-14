Нацбанк поддерживает повышение налогов на прибыль для банков — Finance.ua

Нацбанк поддерживает повышение налогов на прибыль для банков Сегодня 19:30 — Казна и Политика

Нацбанк поддерживает повышение налогов на прибыль для банков

Национальный банк поддерживает инициативу повышения налогов на прибыль для банков посредством повышения процентной ставки налога на прибыль.

Об этом во время пресс-брифинга рассказал глава НБУ Андрей Пышный.

«В Украине введение дополнительной прибыли на доходы банков может быть оправданным временным шагом с учетом условий войны. Мы видим теперь основания и финансовые, и юридические, и если хотите с точки зрения социальной справедливости поддержать эту инициативу», — отметил он.

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Глава регулятора отметил, что центробанк готов предложить дискуссию относительно того, что именно должно быть объектом налогообложения.

«Нацбанк, учитывая этот ряд аргументов, начиная от простоты администрирования и заканчивая вопросами сбалансирования комиссионного процентного дохода, готов поддержать рост процентной ставки налога на прибыль. Именно эту версию мы будем коммуницировать в ближайшее время с комитетом по финансам и банковской деятельности», — добавил Пышный.

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Он объяснил, что такой подход — повышенной процентной ставки налога на прибыль, а не только налогообложение чистого процентного дохода. По мнению Пышного, НБУ позволяет избежать нежелательного возможного эффекта, когда вследствие отсутствия дополнительного налогообложения коммерческого дохода банки начнут определенным образом симметрично осуществлять свое ценообразование и комиссии начнут расти.

«Мы считаем, что дискуссия должна идти в первую очередь вокруг того, что банки в течение этого периода получили колоссальные ресурсы, ликвидность фактически по нулевой ставке и очень медленно воспринимали поступающие от НБУ сообщения-импульсы относительно необходимости предложить рынку, физическим и юридическим лицам справедливую честную процентную ставку. Не может быть в этой финансовой ситуации, в которой мы все оказались, исключительных финансовых победителей», — резюмировал Пышный.

Економічна Правда По материалам:

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