Нацбанк поддерживает повышение налогов на прибыль для банков — Finance.ua

Нацбанк поддерживает повышение налогов на прибыль для банков
Национальный банк поддерживает инициативу повышения налогов на прибыль для банков посредством повышения процентной ставки налога на прибыль.
Об этом во время пресс-брифинга рассказал глава НБУ Андрей Пышный.
«В Украине введение дополнительной прибыли на доходы банков может быть оправданным временным шагом с учетом условий войны. Мы видим теперь основания и финансовые, и юридические, и если хотите с точки зрения социальной справедливости поддержать эту инициативу», — отметил он.
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Глава регулятора отметил, что центробанк готов предложить дискуссию относительно того, что именно должно быть объектом налогообложения.
«Нацбанк, учитывая этот ряд аргументов, начиная от простоты администрирования и заканчивая вопросами сбалансирования комиссионного процентного дохода, готов поддержать рост процентной ставки налога на прибыль. Именно эту версию мы будем коммуницировать в ближайшее время с комитетом по финансам и банковской деятельности», — добавил Пышный.
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Он объяснил, что такой подход — повышенной процентной ставки налога на прибыль, а не только налогообложение чистого процентного дохода. По мнению Пышного, НБУ позволяет избежать нежелательного возможного эффекта, когда вследствие отсутствия дополнительного налогообложения коммерческого дохода банки начнут определенным образом симметрично осуществлять свое ценообразование и комиссии начнут расти.
«Мы считаем, что дискуссия должна идти в первую очередь вокруг того, что банки в течение этого периода получили колоссальные ресурсы, ликвидность фактически по нулевой ставке и очень медленно воспринимали поступающие от НБУ сообщения-импульсы относительно необходимости предложить рынку, физическим и юридическим лицам справедливую честную процентную ставку. Не может быть в этой финансовой ситуации, в которой мы все оказались, исключительных финансовых победителей», — резюмировал Пышный.
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