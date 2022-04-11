Нацбанк перечислил на нужды военных почти 14,8 млрд гривен — Finance.ua

Нацбанк перечислил на нужды военных почти 14,8 млрд гривен

Сегодня 17:18 — Казна и Политика

Нацбанк перечислил на нужды военных почти 14,8 млрд гривен

Национальный банк Украины перечислил на нужды военных около 14,8 млрд гривен. На спецсчете осталось еще 16 млн.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Спецсчет для помощи армии

По данным Нацбанка, на сегодняшний день остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных Сил Украины, составляет почти 16 млн грн.

«В целом НБУ уже перечислил на нужды военных почти 14,8 млрд гривен», — говорится в сообщении.

Там также рассказали, что в день открытия спецсчета на него было перечислено 14,8 млрд грн в эквиваленте. Более 4,7 млрд грн в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте.

Счет для гуманитарных нужд

На сегодняшний день остаток средств на счету Министерства социальной политики, который Национальный банк открыл для гуманитарных целей, составляет более 321 млн грн.

По данным пресс-службы, Министерство социальной политики уже перечислило с него почти 80 млн грн на помощь пострадавшим от вооруженной агрессии рф.

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