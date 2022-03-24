Нацбанк отменил банкам один из нормативов ликвидности — Finance.ua
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Нацбанк отменил банкам один из нормативов ликвидности

Сегодня 12:32Фондовый рынок
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Национальный банк отменил для банков экономический норматив краткосрочной ликвидности (Н6).
Решение было принято в связи с завершением переходного периода введения коэффициента чистого стабильного финансирования или NSFR (англ. Net Stable Funding Ratio).
Что это за норматив? Введение норматива NSFR осуществлялось банками поэтапно с декабря 2019 согласно установленному графику.
Данный норматив основан на нормах европейского законодательства и Базельских рекомендациях и определяет минимальный необходимый уровень ликвидности банка на горизонте в один год.
Поскольку введенный норматив NSFR является современным показателем ликвидности, расчет которого основан не только на статистических данных, но и на реальных объемах имеющегося и необходимого стабильного финансирования, Национальный банк не видит практической целесообразности в дальнейшем сохранении норматива Н6.

Справка Finance.ua:

  • Норматив NSFR стимулирует банки полагаться на более стабильные и долгосрочные источники фондирования, уменьшая зависимость от краткосрочного финансирования;
  • это позволяет сбалансировать их активы и пассивы по срокам погашения и способствует снижению одного из системных рисков для финансовой стабильности, связанного с краткосрочностью фондирования банков.
По материалам: Finance.UA
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