Нацбанк обязал банки принимать мокрые гривны без комиссий — Finance.ua

Нацбанк обязал банки принимать мокрые гривны без комиссий Сегодня 15:03 — Личные финансы

Нацбанк обязал банки принимать мокрые гривны без комиссий

Национальный банк обязал банки принимать и обменивать мокрые гривны бесплатно.

Об этом говорится в письме регулятора № 50−0007/40 722 от 9 июня 2023 года, сообщает Финансовый клуб.

«В связи с техногенно-экологической и чрезвычайной ситуацией из-за подрыва российскими войсками Каховской ГЭС физические лица и субъекты хозяйствования могут иметь наличные деньги национальной валюты Украины, которая стала непригодной для использования в результате подтопления помещений», — говорится в постановлении НБУ.

Как отметил регулятор, предоставители платежных услуг обязаны по обращению физических лиц и субъектов хозяйствования бесплатно осуществлять прием наличной национальной валюты, которая не пригодна для обращения в результате подтопления, для обмена и/или зачислять на счета.

Такие банкноты предоставители платежных услуг должны принимать как изношенные банкноты/монеты. Предоставители платежных услуг должны обеспечить передачу таких изношенных банкнот/монет в банки/уполномоченные банки, которые будут передавать в Национальный банк в установленном порядке.

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Банк обязан в течение операционного времени (в послеоперационное время), в частности, без каких-либо ограничений по сумме и бесплатно обменивать физическим и юридическим лицам непригодные для обращения платежные банкноты и монеты национальной валюты на пригодные.

Такой обмен наличных банк осуществляет непосредственно при приеме наличных денег без отражения в бухгалтерском учете, если подлинность и платежность банкнот (монет) не вызывает сомнения.

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Также банки имеют право, а уполномоченные банки обязаны принимать от физических и юридических лиц для исследования значительно поврежденные банкноты вследствие действия химических веществ, воды, огня и/или имеют свечение под действием ультрафиолетовых лучей, деструкцию и обугление бумаги на отдельных участках либо по всей площади банкноты, и площадь которых во время приемки и обработки может стать меньше 55% начальной площади банкноты, либо вследствие чего создалась целостная группа поврежденных банкнот, которую невозможно разделить.

Предъявителю банкнот не рекомендуется самостоятельно нарушать целостность группы склеенных банкнот, если повреждение двух или большего количества банкнот привело к их склеиванию.

Национальный банк отмечает, что банки, которые присоединены к ЕГБО2, для получения и сдачи наличных (пригодных, неотсортированных и непригодных к обращению) банка (филиалы, отделения) должны направлять в Национальный банк средствами программного комплекса «Автоматизация обработки заявок банков на выдачу наличных, вывоз пригодных и непригодных к обращению банкнот и монет» заявки на выдачу наличных денег, вывоз пригодных и непригодных к обращению банкнот и монет за подписью уполномоченного лица банка (филиала банка, имеющего отдельный код банка) с распределением сумм в разрезе номиналов.

НБУ напомнил, что, согласно требованиям статьи 38 Закона Украины «О Национальном банке Украины», изношенные и поврежденные денежные знаки Украины принимаются и обмениваются бесплатно на новые денежные знаки Национальным банком и банками Украины без ограничений сумм и сроков такой замены.

Фінансовий клуб По материалам:

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