Нацбанк не будет применять меры влияния к необанкам, которые просрочивают подачу отчетов — Finance.ua

Нацбанк не будет применять меры влияния к необанкам, которые просрочивают подачу отчетов Сегодня 16:47

Нацбанк не будет применять меры влияния к необанкам, которые просрочивают подачу отчетов

Национальный банк продлил срок действия неприменения мер влияния за несвоевременную подачу небанковскими учреждениями финансовой и консолидированной финансовой отчетности на 2023 год.

Такое решение отвечает закону Украины «О защите интересов субъектов подачи отчетности и других документов в период действия военного положения или состояния войны».

В регуляторе добавили, что неприменение регулятором мер влияния за несвоевременную подачу небанковскими учреждениями отчетности в 2023 году также будет способствовать постепенной имплементации страховщиками МСФО 17 «Страховые контракты».

В НБУ напомнили, что, начиная с 1 января, обязательным для применения на страховом рынке является Международный стандарт финансовой отчетности 17 «Страховые контракты».

«Однако в условиях военного положения финансовые и временные ресурсы страховщиков, необходимые для разработки и внедрения новых процедур, ІТ-решений, процессов с целью имплементации МСФО 17 „Страховые контракты“ ограничены», — добавили в регуляторе.

Большая часть страховщиков испытывают сложности с перенастройкой учетных и ІТ-систем, наличием квалифицированных кадров для разработки соответствующей учетной политики, методики и моделей по расчету ответственности по страховым контрактам, с изменением подходов к формированию финансовой отчетности и расчету ключевых показателей.

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