Нацбанк назначил проверки двух банков на соблюдение валютного и санкционного законодательства — Finance.ua

Нацбанк назначил проверки двух банков на соблюдение валютного и санкционного законодательства Сегодня 10:34 — Фондовый рынок

Нацбанк назначил проверки двух банков на соблюдение валютного и санкционного законодательства

Национальный банк Украины объявил о проведении выездных проверок по вопросам финансового мониторинга, соблюдения требований валютного и санкционного законодательства в А-Банке и Банке ¾.

Об этом говорится в сообщении Нацбанка.

«План выездных проверок составлен на основании риск-ориентированного подхода по результатам проведенной оценки рисков деятельности банков и небанковских учреждений», — отмечается в сообщении регулятора.

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Согласно сообщению, выездная проверка А-Банка состоится в третьем квартале этого года, а Банка ¾ — в четвертом.

Из небанковских учреждений в третьем квартале выездная проверка будет проведена в «Укрпочте» и ЧАО «СК «Арсенал Страхование», а в IV квартале — в ООО «Манивео скорая финансовая помощь» и ООО «ФК «ЭВО».

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«Восстановление осуществления Национальным банком плановых выездных проверок произошло в связи с отменой на всей территории Украины карантина», — уточнили в НБУ.

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Економічна Правда По материалам:

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