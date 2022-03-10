Нацбанк начал эмиссионное финансирование госбюджета — Finance.ua

Нацбанк начал эмиссионное финансирование госбюджета

Сегодня 08:02 — Казна и Политика

Нацбанк начал эмиссионное финансирование госбюджета

Национальный банк выкупил военные облигации на 20 млрд грн и при необходимости продолжит финансировать критические расходы правительства в условиях военного положения.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Национальный банк Украины в условиях военного положения и с учетом необходимости финансирования Вооруженных Сил Украины для противодействия военной агрессии России с 8 марта 2022 года может оказывать поддержку государственному бюджету путем покупки ценных бумаг правительства на первичном рынке», — сказано в сообщении.

В то же время, Национальный банк будет финансировать только критические расходы правительства в ограниченных объемах. Такой подход позволит минимизировать риски высокой инфляции и нарушения макрофинансовой стабильности и будет способствовать более быстрому восстановлению рыночных основ функционирования экономики и финансовых рынков в послевоенное время.

Учитывая это, Правление Национального банка Украины 8 марта 2022 года приняло решение выкупить военные облигации правительства на сумму 20 млрд грн. Эта сумма составляет около 1,3% общей суммы расходов государственного бюджета Украины, предусмотренной на 2022 год.

Сегодня поддержка со стороны Национального банка не является исключительным или главным источником финансирования расходов правительства. Несмотря на военные действия, украинские предприятия продолжают платить налоги, а граждане перечисляют значительную сумму в поддержку армии. Масштабную военную, финансовую и гуманитарную поддержку Украине оказывают международные партнеры.

Целесообразность дальнейших операций по финансированию критических расходов правительства будет определяться отдельными решениями Национального банка. Будут учитываться ход военных действий, социально-экономическое развитие в Украине, ситуация на финансовых рынках и государственных финансах, а также возможности наполнения государственного бюджета из других источников.

Предоставление кредитов государству со стороны Национального банка является временной мерой в условиях военного положения. После окончания войны и возвращения экономики и финансовой системы к функционированию на рыночных началах Национальный банк восстановит традиционный формат инфляционного таргетирования с плавающим обменным курсом и запретом финансирования государственного бюджета.

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