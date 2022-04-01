Нацбанк хочет отменить лимит на снятие наличных денег — Finance.ua

В первый день войны НБУ ограничил снятие наличных со счета — до 100 тыс. грн в день.
К такому шагу НБУ может перейти, учитывая положительные данные.
«Этот кризис в отличие от других не сопровождался оттоком средств физических лиц из банковской системы. Мы наблюдали небольшие оттоки в самом начале военных действий — в конце февраля. Но с начала марта средства физлиц в гривне увеличились на 43 млрд грн и с начала года — на 45 млрд грн. Остатки в гривне увеличиваются», — уверяет господин Лупин.
Только отток валюты с карточных счетов не останавливается. «В иностранной валюте есть небольшое уменьшение: с начала года — на $920 млн, с начала марта — на $114 млн. Это, наверное, преимущественно расходы наших беженцев за границей», — считает представитель НБУ.