Нацбанк готовится ослабить ограничения на обращение валюты — Finance.ua

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Нацбанк готовится ослабить ограничения на обращение валюты

Сегодня 16:17Валюта
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Нацбанк готовится ослабить ограничения на обращение валютыНацбанк готовится ослабить ограничения на обращение валюты
Национальный банк фиксирует улучшение ситуации на валютном рынке, в частности сокращение спреда, и готовится вскоре рассмотреть некоторые послабления по поводу валютообменных операций.
Об этом глава Национального банка Кирилл Шевченко рассказал в интервью ЭП.
«Мы в ежедневном режиме получаем показатели с рынка и понимаем, что сегодня разница между официальным курсом и курсом на черном рынке не такая, какой была в начале войны. Она начала довольно существенно сужаться», — рассказал он.
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Так, если в начале войны в обменниках наблюдался курс на уровне около 40 грн за доллар, то средний курс по наличному рынку колеблется на уровне 31,63-32,05 грн. «Это не очень широкий спред, и это нас радует», — добавил Шевченко.
В результате регулятор вскоре планирует рассмотреть некоторые послабления относительно валютообменных операций. Хотя, отметил глава НБУ, частично послабление уже есть — расширение перечня трансграничных переводов для волонтеров, сокращение сроков расчетов по экспортно-импортным операциям.
Однако, заверил он, на этом НБУ не остановится: «Мы хотим смягчать наши ограничения, учитывая стабильную работу банковской системы».
Как отметил глава регулятора, ввести ограничения достаточно легко, но отменять их нужно постепенно. В условиях военного положения возможно именно поэтапно ослаблять ограничения.
«Для нас главное, что банковская система ликвидна, что она работает. Теперь нужно постепенно возвращать весь объем присущих ей функций», — резюмировал он.

Узнать актуальную информацию о курсах валют в Украине

По материалам: Економічна Правда
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