Нацбанк фиксирует рост числа вкладчиков в военные облигации — Finance.ua

«Министерство финансов Украины с начала полномасштабного нападения россии провело 42 аукциона по продаже военных облигаций, привлекая в государственный бюджет почти 79 млрд грн, около 215 млн долл. США и 229 млн евро. Об этом свидетельствуют данные депозитария Национального банка Украины», — говорится в сообщении.
На прошлой неделе количество вкладчиков в военные ОВГЗ среди граждан и бизнеса Украины возросло с 76 тыс. до более 83 тыс. По состоянию на 6 июня 2022 г. объем их вложений составляет: более 8,5 млрд грн (10,6% от общего объема приобретенных военных ОВГЗ, номинированных в гривне), около 63,1 млн долл. США (29,7% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в долларах США) и почти 26,7 млн евро (11,8% от общего объема ОВГЗ в евро).