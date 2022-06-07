Нацбанк фиксирует рост числа вкладчиков в военные облигации — Finance.ua

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Нацбанк фиксирует рост числа вкладчиков в военные облигации

Сегодня 15:11Фондовый рынок
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Нацбанк фиксирует рост числа вкладчиков в военные облигацииНацбанк фиксирует рост числа вкладчиков в военные облигации
За прошедшую неделю количество вкладчиков в военные облигации среди граждан и бизнеса возросло с 76 тыс. до более чем 83 тыс.
Об этом сообщает Национальный банк Украины.
«Министерство финансов Украины с начала полномасштабного нападения россии провело 42 аукциона по продаже военных облигаций, привлекая в государственный бюджет почти 79 млрд грн, около 215 млн долл. США и 229 млн евро. Об этом свидетельствуют данные депозитария Национального банка Украины», — говорится в сообщении.
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На прошлой неделе количество вкладчиков в военные ОВГЗ среди граждан и бизнеса Украины возросло с 76 тыс. до более 83 тыс. По состоянию на 6 июня 2022 г. объем их вложений составляет: более 8,5 млрд грн (10,6% от общего объема приобретенных военных ОВГЗ, номинированных в гривне), около 63,1 млн долл. США (29,7% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в долларах США) и почти 26,7 млн евро (11,8% от общего объема ОВГЗ в евро).
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Самый большой портфель военных ОВГЗ традиционно сконцентрирован у банков — первичных дилеров.
В собственности нерезидентов по состоянию на 6 июня 2022 года имеется военных облигаций на 349,2 млн грн.
По материалам: Укрінформ
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