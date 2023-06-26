НАБУ задержало главу Тернопольского облсовета — Finance.ua

НАБУ задержало главу Тернопольского облсовета Сегодня 11:36 — Криминал

НАБУ задержало главу Тернопольского облсовета, Фото: НАБУ

НАБУ и САП задержали председателя Тернопольского областного совета и двух заместителей председателя Тернопольской военно-гражданской администрации на получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

По данным следствия, задержанные требовали почти 1,8 млн грн у владельца предприятия за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского областного совета. Также за эти средства они обещали погасить долг Тернопольской ОВА перед этим ООО за работы, которые уже выполнены и приняты в 2022 году. Сумма неправомерной выгоды составила 5−10% «отката» за возврат задолженности за выполненные работы.

Фото: НАБУ

Несмотря на то, что предприниматель занимался волонтерской деятельностью и помогал армии, власти все равно требовали взятку.

После передачи третьего транша в размере более 600 тыс. грн председателя Тернопольского областного совета и двух заместителей председателя Тернопольской военно-гражданской администрации задержали «на горячем». Решается вопрос об уведомлении о подозрении. Предварительная квалификация — ч.4 ст. 368 У К Украины .

Расследование этих фактов НАБУ и САП приступили по заявлению гражданина, у которого задержанные требовали средства.

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