НАБУ: сейчас базовые макроэкономические законы просто не работают — Finance.ua

НАБУ: сейчас базовые макроэкономические законы просто не работают Сегодня 10:30 — Валюта

В Украине идет война, которую россия развязала 24 февраля, поэтому базовые макроэкономические законы просто не работают, а попытки спрогнозировать курс валют хотя бы на среднесрочную перспективу похожи на гадания на кофейной гуще.

Такое мнение во время Третьего всеукраинского валютного форума, организованного порталами Finance.ua и Минфин, высказала председатель совета Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елена Коробкова.

Кстати, полную запись с форума можно приобрести по ссылке.

«Курс больше зависит от ситуации на фронте, сроков разблокирования аграрного экспорта, темпов поступления международной помощи, чем от каких-либо базовых трендов в мировой торговле или движения частного капитала. Решение об изменении официального курса — ожидаемое. И оно не плохое или хорошее, это решение, которого требовали наши реалии», — отметила она.

Коробкова напомнила, что в мае был фиксированный курс менее 30 грн за доллар, а рыночный — мог достигать 37-38 грн/долл.

«Эта ситуация была ненормальной. Ее следствием явилось сокращение золото-валютных резервов и появление такой новой профессии, как „валютный турист“. Когда люди открывали много карт, переходили через границу, снимали валюту, возвращались и просто зарабатывали ни на чем. Фиксированный на адекватном уровне курс помогает сохранить нам ценовую и финансовую стабильность, помогает избежать каких-либо проблем, перепадов и дисбалансов», — резюмировала председатель совета НАБУ.

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