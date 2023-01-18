НАБУ разоблачило хищение руководством «дочки» «Укрспецэкспорта» более 40 миллионов гривен — Finance.ua

НАБУ разоблачило хищение руководством «дочки» «Укрспецэкспорта» более 40 миллионов гривен Сегодня 14:34 — Криминал

НАБУ разоблачило хищение руководством «дочки» «Укрспецэкспорта» более 40 миллионов гривен

Национальное антикоррупционное бюро разоблачило бывшее руководство компании «СпецТехноЭкспорт» (СТЕ), которая является дочерним предприятием госкомпании «Укрспецэкспорт», на хищении в 2014-2015 годах и последующей легализации более 2,3 миллиона долларов (40,8 миллиона гривен на то время).

Об этом говорится на сайте ведомства.

Как сообщается, 17 января при процессуальном руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры четырем участникам коррупционной схемы было сообщено о подозрении.

Речь идет об одном из руководителей СТЕ (в 2005-2013 и 2014-2015 годах); начальнике департамента и двух заместителях начальника департамента компании (на время преступления).

Действия всех участников квалифицировали по ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины. Трем из них — руководителю, начальнику департамента и одному из его заместителей — инкриминируют также и ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Следствие установило, что в 2014 году руководитель, которого считают организатором, вместе с тремя должностными лицами госкомпании внедрили схему хищения государственных средств через оплату так называемых агентских услуг иностранной компании за неоказанные услуги. Детективы НАБУ выяснили, что компания была подконтрольна заместителю начальника департамента, а ее знакомого привлекли в качестве номинального директора, чтобы замаскировать незаконный характер действий. Только в течение пяти месяцев 2015 года СТЕ незаконно перечислило этой компании более 2,3 млн дол. США за фактически непредоставленные агентские услуги.

Этого же субъекта участники схемы привлекали для закупки на средства государства товаров по завышенным ценам. Следствие имеет доказательства по меньшей мере одной такой закупки, в ходе которой СТЕ поставили товар в 3,5 раза дороже закупленного на бумаге посредником.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.