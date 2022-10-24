НАБУ объявило в розыск экс-главу Нацбанка Шевченко и должностных лиц «Укргазбанка» — Finance.ua

НАБУ объявило в розыск экс-главу Нацбанка Шевченко и должностных лиц «Укргазбанка» Сегодня 14:10 — Криминал

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск экс-главу Нацбанка Кирилла Шевченко, а также должностных лиц «Укргазбанка», причастных к хищению более 200 млн грн.

Речь идет об экс-председателе правления « Укргазбанк а», одном из заместителей «Укргазбанка» и заместителе директора департамента по работе с корпоративными вип-клиентами этого госучреждения.

О подозрении их уведомили еще в начале октября, однако в специальном порядке, поскольку местонахождение этих лиц было неизвестно. С тех пор подозреваемые игнорировали вызовы к следователю, из-за чего они были объявлены в розыск.

Об этом пишет НАБУ на странице в фейсбуке.

Ранее НАБУ писало , что НАБУ и САП разоблачили организованную группу во главе с бывшим председателем правления ПАО АБ «Укргазбанк», которая в течение 2014-2019 гг. незаконно вывела из финансового учреждения 206 млн грн. 6 октября 2022 года пятеро участников этой группы были уведомлены о подозрении в растрате путем злоупотребления своим служебным положением, средств «Укргазбанка» и в служебном подлоге.

Действия должностных лиц «Укргазбанка» квалифицированы*:

председатель правления — ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины

два заместителя председателя правления — ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины

директор департамента по работе с корпоративными вип-клиентами — ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины

заместитель директора департамента по работе с корпоративными вип-клиентами — ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины

*должности указаны на момент совершения преступления

Поскольку местонахождение экс-председателя правления «Укргазбанка» пока неизвестно, о подозрении его уведомили в порядке ст. 278, ст. 135 УПК Украины, а именно — оставили в администрации по месту его работы, именно — Национальном банке Украины. В силу таких же обстоятельств в таком же порядке уведомили о подозрении и одного из заместителей «Укргазбанка» и заместителя директора департамента по работе с корпоративными вип-клиентами этого госучреждения.

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Следствие установило, что должностные лица «Укргазбанка» в ноябре 2014 года использовали схему вывода средств из госбанка через оплату услуг псевдопосредникам якобы за привлечение средств крупного бизнеса и государственных учреждений и предприятий.

На самом же деле посредничество происходило только на бумаге: клиенты размещали средства в государственном «Укргазбанке» на депозиты по собственной инициативе или же согласно порядку, введенному для госсектора Кабмином. Госбанк, на основании фиктивных актов выполненных работ, исправно платил псевдопосредникам за услуги, которые те никогда не предоставляли, и о которых большинство клиентов банка даже не знало.

Псевдопосредниками же оказались физические лица-предприниматели, самозанятые и юридические лица. Большинство из них зарегистрировали исключительно для участия в данной схеме: после получения средств эти субъекты прекращали свою деятельность, и не вели иной активности, кроме указанной в фиктивных актах выполнения услуг.

Приведенную схему привлечения средств не использовал ни один из остальных государственных банков в Украине. А после активизации следственных действий со стороны НАБУ и САП ее прикрыли и в самом Укргазбанке. Однако за время ее существования (с ноября 2014 по март 2020 гг.) госучреждение провело более тысячи перечислений в адрес 52 псевдопосредников, потратив на это, как считает следствие, незаконно более 206 млн грн.

Организатором схемы НАБУ и САП считают первого заместителя председателя правления «Укргазбанка», который вскоре возглавил его по решению правительства. Он инициировал изменение внутренних документов для легитимизации схемы, устраняя препятствия для совершения преступления через использование властных полномочий, утверждал условия сотрудничества с посредниками и осуществлял контроль за выплатами.

Подозрения НАБУ и САП основываются на ряде экспертиз, допросов свидетелей, обысков, временных доступов, информации, полученной от клиентов банка, осмотрах компьютерной техники и мобильных телефонов с детальной перепиской между участниками по указанной схеме, изъятых документов.

НАБУ и САП устанавливают других участников коррупционной схемы.

НАБУ По материалам:

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