НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему нардепу, который в настоящее время занимает руководящий пост в Счетной палате — Finance.ua
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НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему нардепу, который в настоящее время занимает руководящий пост в Счетной палате

Криминал
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НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему нардепу, который в настоящее время занимает руководящий пост в Счетной палате
НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему нардепу, который в настоящее время занимает руководящий пост в Счетной палате
НАБУ и САП сообщили народному депутату VIII созыва о подозрении в незаконном получении 117,65 тыс. грн компенсации за жилье, несмотря на наличие в собственности квартиры в новостройке на Печерске в Киеве, пригодной для проживания.
Следствие установило, что народный избранник, занимающий в настоящее время одну из руководящих должностей в Счетной палате, в сентябре 2017 года подал в Аппарат Верховной Рады заявление о ежемесячной компенсации стоимости аренды жилья или аренды гостиничного номера. Однако, как установило следствие, на момент подачи этого заявления нардеп уже имел в собственности квартиру в новостройке на Печерске в Киеве, пригодную для проживания. Что не помешало ему незаконно получать в течение следующих шести с половиной месяцев 117,65 тыс. грн из бюджета ВР.
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Бывшему нардепу инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью, которое нанесло существенный ущерб). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти тысяч необлагаемых налогами минимумов доходов граждан.
В целом детективы разоблачили в незаконном получении более 4,4 млн грн компенсации за жилье восьмерых нардепов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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