НАБУ будет отслеживать криптоактивы — Finance.ua

НАБУ будет отслеживать криптоактивы Сегодня 09:28 — Криптовалюта

НАБУ будет отслеживать криптоактивы

Детективы и аналитики Национального антикоррупционного бюро начали изучать криптовалютные технологии.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Значительная часть украденных средств топ-коррупционерами хранится сейчас в криптовалюте, поэтому важно овладевать криптовалютными технологиями и методиками расследования преступлений с использованием виртуальных активов.

После девятимесячного обучения сотрудники Бюро лучше овладеют отслеживанием и документированием незаконных криптоактивов.

Детективы будут использовать мировые и наиболее популярные криптоинструменты, наладят взаимодействие с ключевыми украинскими и мировыми криптобиржами и криптообменниками, а также будут привлечены к оперативному обмену информацией с международными правоохранительными организациями.

Напомним, страны Европейского Союза во вторник, 16 мая, выразили окончательную поддержку первому в мире комплексному набору правил для регулирования криптовалютных активов.

Принятые правила требуют, чтобы фирмы, желающие выпускать, торговать и защищать криптоактивы, токенизированные активы и стейблкойны в 27 странах Евросоюза, должны получить лицензию.

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