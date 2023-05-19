НАБУ будет отслеживать криптоактивы — Finance.ua

НАБУ будет отслеживать криптоактивы
Детективы и аналитики Национального антикоррупционного бюро начали изучать криптовалютные технологии.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Значительная часть украденных средств топ-коррупционерами хранится сейчас в криптовалюте, поэтому важно овладевать криптовалютными технологиями и методиками расследования преступлений с использованием виртуальных активов.
После девятимесячного обучения сотрудники Бюро лучше овладеют отслеживанием и документированием незаконных криптоактивов.
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Детективы будут использовать мировые и наиболее популярные криптоинструменты, наладят взаимодействие с ключевыми украинскими и мировыми криптобиржами и криптообменниками, а также будут привлечены к оперативному обмену информацией с международными правоохранительными организациями.
Напомним, страны Европейского Союза во вторник, 16 мая, выразили окончательную поддержку первому в мире комплексному набору правил для регулирования криптовалютных активов.
Принятые правила требуют, чтобы фирмы, желающие выпускать, торговать и защищать криптоактивы, токенизированные активы и стейблкойны в 27 странах Евросоюза, должны получить лицензию.
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