На железную дорогу возвращаются почтовые вагоны — Finance.ua

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На железную дорогу возвращаются почтовые вагоны

Сегодня 20:27Казна и Политика
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На железную дорогу возвращаются почтовые вагоныНа железную дорогу возвращаются почтовые вагоны
С 9 апреля доставлять почту из Львова, Одессы, Харькова, Днепра в Киев и обратно будут в почтовых вагонах, от использования которых ранее отказались в пользу автомобильного транспорта.
В общей сложности планируется ввести в эксплуатацию 14 железнодорожных почтовых вагонов.
Один железнодорожный вагон может перевезти около 40 контейнеров, а это ориентировочно 2,4 тысячи посылок. За неделю, учитывая все маршруты, в железнодорожных вагонах можно будет доставить дополнительно около 140 000 посылок.
Несмотря на то, что отправка проводится из 5 городов, адресовать посылку можно в любой населенный пункт, где есть работающее отделение Укрпочты.
Также в почтовых вагонах будут перевозиться гуманитарные грузы, отправляемые волонтерами. Срок хранения посылки в городе — до 14 дней. После этого, если получатель не забрал посылки, Укрпочта будет передавать их волонтерским организациям и фондам.
Укрпочта через 21 год перерыва возобновляет доставку отправлений по железной дороге. В Укрзализныце отмечают, что поскольку логистические цепочки на данный момент требуют перестройки, а железная дорога — явно самое надежное и прогнозируемое решение, особенно во время войны, потому что автодороги стали опасными, а время в пути — дольше из-за блокпостов.
По материалам: Главком
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