На зарплаты для военных ежемесячно идет та сумма, которую раньше платили за год — Минобороны Сегодня 11:32 — Казна и Политика

На зарплаты для военных ежемесячно идет та сумма, которую раньше платили за год — Минобороны

Для военнослужащих до конца года предусмотрены средства на выплату ежемесячного денежного довольствия.

Об этом на брифинге сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, сегодня за месяц выплачивается денежное довольствие на ту сумму, которая до полномасштабного вторжения россии предусматривалась на год.

«Сейчас продолжаются необходимые процедуры после принятия изменений в Государственный бюджет на 2022 год, и по окончании этих процедур все наши военнослужащие получат выплаты в полном объеме. Эти деньги бюджетом предусмотрены», — заверила замминистра.

Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский подписал закон об увеличении оборонных расходов бюджета на 390 млрд грн. В частности, для Министерства обороны предусмотрено 365,2 млрд грн.

Справка Finance.ua:

еще в конце февраля было опубликовано Постановление № 168, которое регулирует выплату семьям погибших (умерших в результате ранений, полученных после введения военного положения, травм) единоразовой помощи в размере 15 миллионов гривен. Сейчас появилось разъяснение, кто из родственников погибших военнослужащих не имеет права на получение этой суммы.

«военные» пенсии в Украине назначаются и выплачиваются военнослужащим после их увольнения со службы. Детали по поводу таких пенсий рассказали в ПФУ.



borgexpert По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.