На зарплаты для военных ежемесячно идет та сумма, которую раньше платили за год — Минобороны — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

На зарплаты для военных ежемесячно идет та сумма, которую раньше платили за год — Минобороны

Казна и Политика
16
На зарплаты для военных ежемесячно идет та сумма, которую раньше платили за год — Минобороны
На зарплаты для военных ежемесячно идет та сумма, которую раньше платили за год — Минобороны
Для военнослужащих до конца года предусмотрены средства на выплату ежемесячного денежного довольствия.
Об этом на брифинге сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
По ее словам, сегодня за месяц выплачивается денежное довольствие на ту сумму, которая до полномасштабного вторжения россии предусматривалась на год.

Сколько зарабатывают военные

«Сейчас продолжаются необходимые процедуры после принятия изменений в Государственный бюджет на 2022 год, и по окончании этих процедур все наши военнослужащие получат выплаты в полном объеме. Эти деньги бюджетом предусмотрены», — заверила замминистра.
Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский подписал закон об увеличении оборонных расходов бюджета на 390 млрд грн. В частности, для Министерства обороны предусмотрено 365,2 млрд грн.

Справка Finance.ua:

  • еще в конце февраля было опубликовано Постановление № 168, которое регулирует выплату семьям погибших (умерших в результате ранений, полученных после введения военного положения, травм) единоразовой помощи в размере 15 миллионов гривен. Сейчас появилось разъяснение, кто из родственников погибших военнослужащих не имеет права на получение этой суммы.
  • «военные» пенсии в Украине назначаются и выплачиваются военнослужащим после их увольнения со службы. Детали по поводу таких пенсий рассказали в ПФУ.

Помощь и льготы для участников боевых действий и их детей: где, как, сколько

По материалам:
borgexpert
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.