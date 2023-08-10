На Запорожской АЭС пропало питание: в «Энергоатоме» назвали главную опасность — Finance.ua

На Запорожской АЭС пропало питание: в «Энергоатоме» назвали главную опасность Сегодня 10:33 — Энергетика

Запорожская АЭС потеряла питание в ночь на четверг, 10 августа. Станцию ​​пришлось переключить на единственную доступную резервную линию.

Об этом сообщает «Энергоатом».

«Временно оккупированная Запорожская атомная электростанция ночью 10 августа потеряла питание по основной внешней линии электропередачи напряжением 750 кВ. После этого ЗАЭС пришлось переключить на единственную доступную резервную линию 330 кВ, отключение которой чревато потерей внешнего питания (блэкаут)», — говорится в сообщении.

Как отметили в «Энергоатоме», в таком случае главную угрозу ядерной и радиационной безопасности несет пребывание 4-го энергоблока Запорожской АЭС в состоянии «горячая остановка», которую оккупанты эксплуатируют с нарушением условий лицензии на эксплуатацию Реакторных установок АЭС украинского регулятора (Госатомрегулирования).

Как отметил и.о. исполнительного директора ГП «НАЭК «Энергоатом» Тарас Ткач, в случае полной потери внешнего питания произойдет отключение главных циркуляционных насосов станции и энергоблок перейдет в режим «естественной циркуляции».

«В этом случае необходимо срочно „расхолодить“ его при отсутствии охлаждающих насосов. Такой режим тяжелый для реакторной установки, его продолжительность ограничена проектом, и он может привести к отказу от основного оборудования энергоблока», — отметил он.

Справка Finance.ua:

Запорожская АЭС оккупирована российскими войсками с начала масштабного вторжения россии в Украину. Россияне не только нарушают режим эксплуатации станции, но используют ее хранилища для хранения техники и живой силы.

За все время оккупации станция несколько раз отключалась от энергосистемы Украины

В частности, в начале июля Запорожскую АЭС впервые за четыре месяца удалось подключить к единственной доступной резервной линии электропередач. При этом ситуация на станции осложнилась после подрыва Каховской ГЭС, которая снабжала охладители станции водой. Буквально 7 августа сообщалось, что пока воды для охладителей ЗАЭС достаточно.

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