На западе Украины вырос спрос на ипотеку — Finance.ua
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На западе Украины вырос спрос на ипотеку

Сегодня 14:27Кредит&Депозит
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На западе Украины вырос спрос на ипотекуНа западе Украины вырос спрос на ипотеку, freepik.com
Украинцы стали искать возможность купить жилье в кредит на «мирных» территориях.
Об этом рассказала первая заместитель председателя правления банка «Глобус» Елена Дмитриева во время круглого стола, проведенного «Финансовым клубом».
«Это Западная Украина: Львов, Черновцы, Ровно. Это города, которые меньше всего пострадали от российской агрессии и где люди планируют жить мирной жизнью. Здесь есть спрос, но он небольшой», — рассказала она.
Обращаются в банк и застройщики, которые предоставили покупателям рассрочку, а теперь хотели бы получить деньги на строительство.
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«К тому же есть запрос от застройщиков, которые хотели бы перекредитовать в банках свою рассрочку, потому что им нужно строить дальше, а сейчас наличие оборотных средств много значит. Поэтому они готовы в банках перекредитовать своих покупателей, которые покупали квартиры в рассрочку», — сообщила она.
Однако такого большого спроса на ипотеку, как был до войны, сейчас нет.
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«Но важно, чтобы человек имел возможность начать свою жизнь в новом месте, — считает Елена Дмитриева. — Поэтому мы сейчас восстанавливаем нашу программу „Легкая ипотека“ — это фактическое кредитование приобретения недвижимости без оформления ипотеки — залога. А когда закончится военное положение и человек сможет оформить ипотеку, тогда у него уменьшится процентная ставка — сейчас она будет немного больше. Таким образом, мы будем стимулировать человека как можно быстрее оформлять залог».
По материалам: Фінансовий клуб
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