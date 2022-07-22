На Закарпатье уклонист предлагал пограничникам взятку в рублях — Finance.ua
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На Закарпатье уклонист предлагал пограничникам взятку в рублях

Криминал
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На границе со Словакией 31-летний житель Харькова предъявил пограничникам поддельное удостоверение об инвалидности, а затем предложил взятку в рублях, пишет 24.kyiv.media.
Об этом сообщает пресс-служба Чопского пограничного отряда.
Инцидент произошел в ночь на четверг, 21 июля, на пункте пропуска в Малом Березном на украинско-словацкой границе.
«31-летний харьковчанин направлялся на выезд из Украины в легковом автомобиле. Вместе с паспортом он предъявил на контроль пенсионное удостоверение и справку МСЭК, которые якобы удостоверяли его инвалидность. В ходе проверки предоставленных документов пограничники установили, что они содержат признаки подделки», — говорится в сообщении.
Пограничники установили, что мужчина незаконно получил удостоверение об инвалидности. Харьковчанин решил откупиться и предложил правоохранителям взятку в разной валюте, среди которой были и рубли.
На место происшествия вызвали полицейских. Теперь 31-летний харьковчанин будет отвечать за дачу взятки (ст. 369 УКУ), подделку документов (ст. 358 УКУ) и уклонение от призыва (ст. 336 УКУ).
По материалам:
Finance.ua
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