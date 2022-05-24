На Закарпатье официально запустился IT-кластер — Finance.ua

На Закарпатье официально запустился IT-кластер
Сегодня 15:34 — Личные финансы На Закарпатье официально запустился IT-кластер
На Закарпатье официально запустился IT-кластер, заявки на вступление подали уже около 100 компаний и 300 ФЛП.
Об этом сообщил заместитель главы области Александр Пацкан.
В общей сложности в регион эвакуировались более 30 тысяч представителей IT-сферы.
Отмечается, что присоединиться к инициативе могут все желающие IT-компании и фрилансеры. Резидентство не является обязательным условием для участия.
В совет правления Закарпатского IT-кластера вошли 11 компаний: Astound Commerce, SoftServe, Sigma Software, Genesis, 4TEAM, Telesens, EPAM, Intellias, SQUAD, CANFLY и PettersonApps.
О создании Закарпатского IT-кластера стало известно в начале апреля. Всем айтишникам, которые релоцировались в регион, обещали защиту от призыва.
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