На ЗАЭС продолжается утечка реагентов из первого контура энергоблока № 5 — Finance.ua

На ЗАЭС продолжается утечка реагентов из первого контура энергоблока № 5 Сегодня 09:32 — Энергетика

Несмотря на утечку реагентов из первого контура реактора во второй в энергоблоке № 5 Запорожской атомной электростанции, россияне не переводят его в «холодное» состояние.

Об этом сообщает НАЭК «Энергоатом» в Телеграме

«В результате перевода — в нарушение условий лицензии Госатомрегулирования и требований Энергоатома — 5-го энергоблока временно оккупированной ЗАЭС в „горячее“ состояние произошел инцидент с утечкой реагентов из первого контура реактора во второй. Несмотря на существующие нарушения, оккупационное руководство не спешит переводить блок в состояние „холодной“ остановки», используя пар, который генерирует 5-й энергоблок, для отопления и обеспечения собственных нужд станции", — говорится в сообщении.

Отмечается, что действия окупантов могут привести к потере целостности трубок парогенераторов, что, безусловно, не соответствует регламенту безопасной эксплуатации энергоблока АЭС.

Действия россиян в очередной раз ставят под угрозу безопасность эксплуатации станции и влекут за собой постоянную деградацию оборудования, что в результате в любой момент может привести к аварийной ситуации, подчеркнули в Энергоатоме.

Укрінформ По материалам:

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