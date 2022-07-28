На Ямайке запустили национальную криптовалюту — Finance.ua
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На Ямайке запустили национальную криптовалюту

Финтех и Карты
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На Ямайке запустили национальную криптовалюту
На Ямайке запустили национальную криптовалюту
Центральный банк Ямайки объявил о начале продаж собственной цифровой валюты страны JAM-DEХ. Теперь все жители Ямайки смогут использовать государственную криптовалюту для оплаты товаров и услуг более 2300 продавцов через платформу Lynk.
Как сообщили местные СМИ, на платформе Lynk уже зарегистрировалось более 120 000 пользователей, 100 000 из которых получили бонус в $16.
В партнерстве с Банком Ямайки специалисты Lynk будут реализовывать общедоступную программу по применению государственного цифрового актива. Жители Ямайки смогут узнать преимущества цифровых платежей, как получить доступ к JAM-DEX, как ее конвертировать и использовать для оплаты.
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Ямайка стала первой страной в мире, легализовавшей CBDC на законном уровне. Так, в начале июня Центральный банк Ямайки официально признал JAM-DEX законным платежным средством. Власти пошли на такой шаг для поддержки экономики страны, создав альтернативу фиатной наличности.
Также недавно Национальный банк Франции объявил о планах запуска собственной цифровой валюты страны до 2023 года. А в Международном валютном фонде пришли к выводу, что некоторые криптовалюты и цифровые валюты центральных банков могут быть даже более эффективным платежным решением, чем кредитные и дебетовые карты, особенно в контексте потребления энергии.
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По материалам:
noworries
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