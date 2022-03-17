На Work.ua количество вакансий уменьшилось с 30 до 5 тысяч — соучредитель объяснил, для чего это

Сегодня 15:14 — Личные финансы

Как пишет соучредитель Work.ua Артур Михно в сообщении в фейсбуке, вчера на Work.ua количество вакансий уменьшилось с 30 до 5 тысяч. Но теперь это действительно самые акуальные и реальные вакансии.

Что произошло. По его словам, уменьшили период актуальности вакансии с 30 до 7 дней. Далее вакансия становится на паузу и требует от работодателя вручную продлить ее актуальность. «Мы уверены — актуальность сейчас в десять раз важнее, чем количество» — отметил Михно.

Почему так. На прошлой неделе мы отключили на Work.ua все вакансии, которые были размещены до 1 марта, потому что понимали, что 99% из них утратили актуальность. Но анализируя дальше поняли, что этого недостаточно, чтобы действительно давать людям только актуальные предложения, а работодателям, которые нанимают, дать возможность максимально быстро находить людей. Поэтому сегодня на Work.ua мы уменьшили время актуальности вакансии с 30 до 7 дней.

Далее работодатель должен вручную подтвердить ее актуальность, чтобы вакансия продолжала размещаться. Хотим поддерживать уверенность у всех, что Work.ua — это только актуальные и реальные вакансии! Призываем партнеров robota.ua Jooble предпринять аналогичные шаги.

Мы должны помогать украинцам не тратить время и веру, копаясь в несуществующих вакансиях, а имеющим потребность работодателям дать максимальную скорость закрывать их.

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