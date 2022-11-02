На выплаты пенсий украинцам из госбюджета дополнительно направят почти 40 млрд гривен — Finance.ua
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На выплаты пенсий украинцам из госбюджета дополнительно направят почти 40 млрд гривен

Казна и Политика
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Кабинет министров предлагает увеличить расходы на Пенсионный фонд Украины на 38,9 млрд гривен. В проекте государственного бюджета на 2023 год ко второму чтению на ПФУ планируются расходы в сумме 271,9 млрд гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект госбюджета (№ 8000).
«Для решения вопросов как социального, так и экономического характера предусмотрено увеличение расходов государственного бюджета, в частности на: своевременные выплаты пенсий гражданам (трансферт Пенсионного фонда Украины из государственного бюджета) — 38 924,1 млн грн», — говорится в пояснительной записке к проекту.
Доработанный ко второму чтению законопроект предусматривает доходы проекта бюджета на 2023 год (без трансфертов) в сумме 1 310 179,7 млн грн, в том числе доходы общего фонда — 1 154 030,4 млн грн и доходы специального фонда — 156 149,3 млн и предлагается увеличить по сравнению с первым чтением на 50 087,4 млн грн, в том числе по общему фонду увеличить на 26 465 млн грн, а по специальному фонду увеличить на 23 622,4 млн гривен.
Расходы и предоставление кредитов увеличены в законопроекте ко второму чтению по сравнению с первым чтением увеличены на 66 823,6 млн грн и составляют 2 640 225 млн грн, в том числе расходы общего фонда — 2 311 681,7 млн грн и расходы специального фонда — 328 543,3 млн гривен.
Напомним, 31 октября Кабинет министров Украины подал в Верховную Раду подготовленный ко второму чтению законопроект о государственном бюджете на 2023 год.
По материалам:
РБК-Україна
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