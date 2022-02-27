«Российские оккупанты уничтожили флагман украинской авиации — легендарный Ан-225 „Мрія“. Это произошло на аэродроме „Антонов“ в Гостомеле под Киевом, где находился самолет. Его восстановление будет стоить более 3 млрд долларов и потребует длительного времени», — сказано в сообщении.
Как отмечается, Украина приложит все усилия, чтобы эти работы оплатило государство-агрессор.
«Россия поразила „Мрію“, как символ возможностей украинской авиации. Ан-225 „Мрія“ — авиационный гигант, на счету которого рекорды по перевозке максимального коммерческого груза и самого длинного и тяжелого в истории авиации моногруза, грузоподъемности. К сожалению, сегодня эти опции утрачены. Но они обязательно будут восстановлены. Оккупанты разрушили самолет, но не смогут разрушить нашу общую мечту», — отметили в Укроборонпроме.
По ориентировочным подсчетам на это понадобится более 3 млрд долларов и более 5 лет.
«Наша задача сделать так, чтобы эти расходы покрыла именно Российская Федерация, нанесшая умышленный ущерб украинской авиации и сектору грузовых авиационных перевозок. Россия уничтожила нашу „Мрію“, но мечту о свободной от оккупанта Украине уничтожить невозможно. Мы будем бороться за нашу землю и дом до победного конца», — заявил генеральный директор ДК «Укроборонпром» Юрий Гусев.
На момент вторжения АН-225 «Мрія» находилась на ремонте в аэропорту Гостомель, поэтому не успела вылететь из Украины.