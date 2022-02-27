На восстановление «Мрії» уйдет более $3 млрд, — «Укроборонпром»

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На восстановление «Мрії» уйдет более $3 млрд, — «Укроборонпром»

В результате воздушной атаки российских войск на аэропорт Гостомель под Киевом был сожжен один из самых больших и мощных самолетов в мире украинского производства АН-225 «Мрія».

Об этом сообщила пресс-служба Укроборонпрома

«Российские оккупанты уничтожили флагман украинской авиации — легендарный Ан-225 „Мрія“. Это произошло на аэродроме „Антонов“ в Гостомеле под Киевом, где находился самолет. Его восстановление будет стоить более 3 млрд долларов и потребует длительного времени», — сказано в сообщении.

Как отмечается, Украина приложит все усилия, чтобы эти работы оплатило государство-агрессор.

«Россия поразила „Мрію“, как символ возможностей украинской авиации. Ан-225 „Мрія“ — авиационный гигант, на счету которого рекорды по перевозке максимального коммерческого груза и самого длинного и тяжелого в истории авиации моногруза, грузоподъемности. К сожалению, сегодня эти опции утрачены. Но они обязательно будут восстановлены. Оккупанты разрушили самолет, но не смогут разрушить нашу общую мечту», — отметили в Укроборонпроме.

По ориентировочным подсчетам на это понадобится более 3 млрд долларов и более 5 лет.

«Наша задача сделать так, чтобы эти расходы покрыла именно Российская Федерация, нанесшая умышленный ущерб украинской авиации и сектору грузовых авиационных перевозок. Россия уничтожила нашу „Мрію“, но мечту о свободной от оккупанта Украине уничтожить невозможно. Мы будем бороться за нашу землю и дом до победного конца», — заявил генеральный директор ДК «Укроборонпром» Юрий Гусев.

На момент вторжения АН-225 «Мрія» находилась на ремонте в аэропорту Гостомель, поэтому не успела вылететь из Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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